



ИА «Ореанда-Новости» . 28 августа президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что уже готов обратиться к россиянам по поводу предстоящего реформирования пенсионного законодательства. Сегодня глава страны выступил с телевизионным обращения к гражданам России.

Президент отметил, что вопрос реформирования пенсионной системы назрел в России уже давно – статистика показывает, что ежегодно количество работающих граждан снижается на 400 тысяч человек, при этом пенсионеров каждый год становится в разы больше, примерно 1,5 миллиона россиян ежегодно выходят на пенсию. Пенсионная система работает по солидарному принципу и нагрузка на неё возрастает с каждым годом – получается, если уменьшается численность трудоспособного населения, то и выплаты становятся меньше.



Владимир Путин подчеркнул, что снижать пенсии, конечно, невозможно, ведь выплаты пенсионерам сейчас довольно скромные, поэтому надо искать другой путь выхода из сложившейся ситуации, ведь задача правительства не просто пенсии сохранить, а обеспечить их регулярный рост.





Оставить пенсионную систему в том виде, в каком она сейчас существует, невозможно, т.к. это приведёт к её краху. Правительство рассмотрело множество вариантов изыскания средств для обеспечения пенсионной системы, но все они не являются долгосрочными и могут привести к краху финансовой системы страны в целом и накоплению большого объёма долговых обязательств.





Президент считает, что реформа необходима, но при этом он предлагает смягчить некоторые пункты одобренного в первом чтении законопроекта и ввести ряд льгот для некоторых категорий граждан. В первую очередь, Владимир Путин предлагает уравнять повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин.



Если пенсионный возраст мужчин увеличивается на 5 лет, то для женщин должен быть выбран такой же срок, а не 8 лет, как говорится в нынешнем законопроекте, т.е. пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, а не 63 года.





Глава государства отметил, что для некоторых категорий граждан необходимо ввести ряд льгот, например, для многодетных матерей.



Они должны иметь право досрочного выхода на пенсию, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше наступления пенсионного возраста, если четыре, то на четыре года раньше и так далее.





Владимир Путин согласился с парламентариями, что пенсионную реформу надо проводить постепенно и предложил на ближайшие два года установить льготу для тех, кто в этот период будет выходить на пенсию – это можно будет сделать на полгода раньше.



Например, если пенсионный возраст наступит в 2020 году, то уйти на пенсию можно будет на шесть месяцев раньше - в 2019 году.





Кроме того, президент предложил ввести ряд мер для защиты граждан предпенсионного возраста. Этот термин необходимо закрепить в официальных документах. Наступать такой возраст будет за пять лет до выхода на пенсию.



Работодателям будет запрещено увольнять работников, достигших отметки прелпенсионного возраста.



А чтобы стимулировать работодателей сохранять рабочие места за людьми предпенсионного возраста, необходимо разработать меры по стимулированию бизнеса.





Также президент считает, что нельзя уравнять всех пенсионеров. Необходим подход для каждой категории граждан, например, для тех, кто работает на трудных и вредных производствах, жителей села, малочисленных народов Севера и т.п.





У людей должна быть возможность выхода на пенсию не только по достижению ими пенсионного возраста, но и с учётом заработанного ими стажа.





Владимир Путин отметил, что льготы, которые сейчас имеют пенсионеры, необходимо сохранить и присваивать их не по выходу на пенсию, а по достижению 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.