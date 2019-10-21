ИА "Ореанда-Новости". Журналист пробыл ведущим самого продолжительного недельного эфира в мире.

Информация опубликована на сайте Книги рекордов Гинесса. Владимир Соловьёв пребывал в эфире в течение одной недели. В итоге 25 часов 53 минуты и 57 секунд дали ведущему билет в рекордсмены.

Сам Соловьёв уже подтвердил свой рекорд в беседе с изданием ТАСС. Место в Книге ему обеспечили политические шоу «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым», которые транслируются на одном из федеральных каналов.

Для фиксации рекорда понадобилось пребывать в эфире каждый день недели по несколько часов. Подсчётом занималась независимая комиссия, которая отсылала копии эфиров и подтверждающей документации в Книгу.

Соловьёв побил рекорд японца, который пробыл в эфире 21 час 42 минуты.