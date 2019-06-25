Во время отпуска с семьёй в Испании депутат оказался в тяжелой ситуации: его яхта, оказавшись между Мойоркой и Ибицей, загорелась. Возгорание началось ночью в машинном отделении, после чего команда быстро вызвала пожарных.

Судно находилось в нескольких километрах от берега, однако даже несмотря на это специальные службы незамедлительно эвакуировали всех, кто находился на борту. Это друзья и родственники Кличко, а также работники яхты.

Политик был напуган из-за случившегося, но призвал своих поклонников быть особо бдительными даже в отпуске. Помимо поездки с близкими в планах Владимира числилось участие в ежегодном «летнем барбекю» фонда из Германии. Но из-за происшествия от мероприятия пришлось отказаться. Политик заявил, что даже пожар не может испортить ему настроение.