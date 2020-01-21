Инцидент произошёл сегодня, 21 января. Из Японии в Россию прибыло судно, на борту которого находился автомобиль Toyota Prius Hybri. От него были замечены радиоактивные бета-излучения.Стоит отметить, что с 2011 года было выявлено примерно 900 товаров с радиоактивным излучением, которые пересекали границу с Россией. Все товары были отправлены из Японии. За последние 3 года радиоактивные товары больше не выявлялись.