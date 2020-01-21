21.01.2020, 13:13
Владивостокская таможня задержала радиоактивный автомобиль
ИА «Ореанда-Новости». По данным пресс-службы регионального управления Таможни по Владивостоку, в морском порту был задержан радиоактивный автомобиль.
Инцидент произошёл сегодня, 21 января. Из Японии в Россию прибыло судно, на борту которого находился автомобиль Toyota Prius Hybri. От него были замечены радиоактивные бета-излучения. Сотрудниками местной Таможни было принято решение отправить легковой автомобиль обратно в Японию.
Стоит отметить, что с 2011 года было выявлено примерно 900 товаров с радиоактивным излучением, которые пересекали границу с Россией. Все товары были отправлены из Японии. За последние 3 года радиоактивные товары больше не выявлялись.
Инцидент произошёл сегодня, 21 января. Из Японии в Россию прибыло судно, на борту которого находился автомобиль Toyota Prius Hybri. От него были замечены радиоактивные бета-излучения. Сотрудниками местной Таможни было принято решение отправить легковой автомобиль обратно в Японию.
Стоит отметить, что с 2011 года было выявлено примерно 900 товаров с радиоактивным излучением, которые пересекали границу с Россией. Все товары были отправлены из Японии. За последние 3 года радиоактивные товары больше не выявлялись.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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