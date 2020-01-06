06.01.2020, 15:09
Власти Белоруссии сделали предложение РФ уйти от доллара в расчетах за газ
ИА «Ореанда-Новости». Нацбанком Белоруссии и белорусским правительством предложено обсудить поправки в межправсоглашение с Россией. Эти поправки исключают на территории Белоруссии расчеты в иностранной валюте за природный газ. О предложении белорусского правительства заявлено в белорусской стратегии повышения доверия к национальной валюте.
Стратегия была ранее утверждена Нацбанком Белоруссии и совмином. Она направлена на то, чтобы сформировать в республике комплекс мер, которые будут способствовать повышению доверия организаций и населения к национальной валюте. В стратегии заявлено о том, что предполагается проведение политики, которая будет направлена на то, чтобы ограничить в республике использование валют других государств.
Стратегия была ранее утверждена Нацбанком Белоруссии и совмином. Она направлена на то, чтобы сформировать в республике комплекс мер, которые будут способствовать повышению доверия организаций и населения к национальной валюте. В стратегии заявлено о том, что предполагается проведение политики, которая будет направлена на то, чтобы ограничить в республике использование валют других государств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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