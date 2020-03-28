Отмечается, что закрытие города нужно для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. В Грозный смогут попасть только его жители и работники экстренных служб, а также правоохранители, представители власти и СМИ.Даудов также отметил, что жители Чечни не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.