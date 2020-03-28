28.03.2020, 16:09
Власти Чечни решили закрыть Грозный из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Глава чеченского парламента Магомед Даудов сообщил, что руководство республики приняло решение закрыть Грозный, пишет «МК».
Отмечается, что закрытие города нужно для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. В Грозный смогут попасть только его жители и работники экстренных служб, а также правоохранители, представители власти и СМИ.
Даудов также отметил, что жители Чечни не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.
Отмечается, что закрытие города нужно для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. В Грозный смогут попасть только его жители и работники экстренных служб, а также правоохранители, представители власти и СМИ.
Даудов также отметил, что жители Чечни не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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