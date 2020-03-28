ИА «Ореанда-Новости». В Череповце решено ввести режим чрезвычайной ситуации, пишет «Коммерсант».



Режим ЧС будет действовать в городе с 30 марта.



Так, в городе будет на время отменён льготный проезд на общественном транспорте. Кроме того, власти города решили отменить несколько автобусных маршрутов и один трамвайный.



Отметим, что подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Вологодской области нет.