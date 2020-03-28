28.03.2020, 22:53
Власти Череповца решили ввести в городе режим ЧС
ИА «Ореанда-Новости». В Череповце решено ввести режим чрезвычайной ситуации, пишет «Коммерсант».
Режим ЧС будет действовать в городе с 30 марта.
Так, в городе будет на время отменён льготный проезд на общественном транспорте. Кроме того, власти города решили отменить несколько автобусных маршрутов и один трамвайный.
Отметим, что подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Вологодской области нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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