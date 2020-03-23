23.03.2020, 09:56
Власти дали поручение о проверке случаев невыплаты зарплаты из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Мишустин, возглавляющий правительство РФ, дал поручение ФНС России и Минтруду усилить контроль за обращениями россиян по конфликтным ситуациям на отечественном рынке труда, которые могут появиться в связи с распространением коронавируса, заявлено в публикации РИА Новости.
При этом в документе изложено, что, если будут выявлены факты невыплаты заработной платы или увольнения сотрудника, нужно принимать меры по обеспечению осуществления внеплановых проверок работодателей.
Помимо этого, ведомствам, названным выше, сделано предписание о еженедельном мониторинге положения дел с невыплатой заработной платы. Также им поручено регулярно докладывать о результатах мониторинга.
При этом в документе изложено, что, если будут выявлены факты невыплаты заработной платы или увольнения сотрудника, нужно принимать меры по обеспечению осуществления внеплановых проверок работодателей.
Помимо этого, ведомствам, названным выше, сделано предписание о еженедельном мониторинге положения дел с невыплатой заработной платы. Также им поручено регулярно докладывать о результатах мониторинга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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