, которые могут появиться в связи с распространением коронавируса, заявлено в публикации РИА Новости.При этом в документе изложено, что,Помимо этого, ведомствам, названным выше, сделано предписание о еженедельном мониторинге положения дел с невыплатой заработной платы. Также им поручено регулярно докладывать о результатах мониторинга.