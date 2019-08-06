ИА «Ореанда-Новости». Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало заявку отделения штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге на пикет в поддержку протестных акций в столице, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что пикет одобрили в сквере Большакова, на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова. Акция пройдёт в Екатеринбурге 10 августа.



В этот же день в Москве пройдет согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Мероприятие состоится на проспекте Академика Сахарова. Организаторы подали заявку на стотысячный митинг.



Ранее несогласованный митинг прошёл в Москве 3 августа. В ходе протестной акции было задержано более тысячи человек.