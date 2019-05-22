ИА «Ореанда-Новости» После оглашения результатов опроса ВЦИОМ, согласно которым 58% жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма в сквере в центре города и предлагают выбрать для строительства другую площадку, власти Екатеринбурга заявили, что храм в сквере возводить не будут.

Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он добавил, что конфликт, развернувшийся вокруг строительства храма Святой Екатерины, на данный момент исчерпан. Новое место для возведения храма будет определено позже.