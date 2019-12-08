По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правительство ФРГ встревожено отсутствием помощи от России, так как, предположительно, участник войн в Чечне Зелимхан Хангошвили прикрывался документами, выданными Министерством обороны России.Стоит отметить, что российские власти не согласны с заявлением о причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.