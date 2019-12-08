08.12.2019, 19:09
Власти Германии призывают Россию помочь в расследовании убийства грузинского гражданина в Берлине
ИА «Ореанда-Новости». Власти Германии призывают Россию помочь в расследовании убийства грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине, сообщает издание Bild.
По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правительство ФРГ встревожено отсутствием помощи от России, так как, предположительно, участник войн в Чечне Зелимхан Хангошвили прикрывался документами, выданными Министерством обороны России. Российские власти отрицают подобную возможность, но не стараются доказать свою невиновность и помочь в раскрытии убийства.
Стоит отметить, что немецкие власти признали 2 российских дипломатов персонами нон грата, которых некоторые газеты Германии называют сотрудниками ГРУ. Стоит отметить, что российские власти не согласны с заявлением о причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, правительство ФРГ встревожено отсутствием помощи от России, так как, предположительно, участник войн в Чечне Зелимхан Хангошвили прикрывался документами, выданными Министерством обороны России. Российские власти отрицают подобную возможность, но не стараются доказать свою невиновность и помочь в раскрытии убийства.
Стоит отметить, что немецкие власти признали 2 российских дипломатов персонами нон грата, которых некоторые газеты Германии называют сотрудниками ГРУ. Стоит отметить, что российские власти не согласны с заявлением о причастности к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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