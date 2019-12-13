ИА «Ореанда-Новости». Власти Хакасии объяснили уменьшение величины прожиточного минимума снижением цен на картофель.

Властям республики Хакасия пришлось объяснить, почему было принято решение уменьшить величину прожиточного минимума. Как заявили в пресс-службе правительства региона, такие изменения вызваны сезонным снижением цен на овощную продукцию. Об этом пишут РИА Новости.

Как говорится в сообщении пресс-службы, величина прожиточного минимума может меняться в течение года. Так, в третьем месяце уровень спадает из-за сезонного снижения цен на картофель и другие овощи. Овощная составляющая является одной из главных в потребительской корзине, которая напрямую зависит от прожиточного минимума.

В Хакасии в третьем квартале этого года прожиточный минимум для пенсионеров составил 8908 рублей, для трудоспособного населения – 11734. За это решение власти республики подверглись критике.