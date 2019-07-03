03.07.2019, 21:44
Власти Иркутской области подсчитали ущерб от паводка
ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал предварительный ущерб от паводка в регионе.
Так, по словам главы области, ущерб составил примерно 29 миллиардов рублей.
Власти региона также сообщили, что около 3,5 тысяч домов не подлежат восстановлению. Ещё более 5,5 домов нуждаются в ремонте.
Сейчас утверждён план аварийно-восстановительных работ. Уже подан свет в 46 населённых пунктах из 60. Завтра может быть подано водоснабжение в город Тулун.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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