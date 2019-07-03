ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал предварительный ущерб от паводка в регионе.



Так, по словам главы области, ущерб составил примерно 29 миллиардов рублей.



Власти региона также сообщили, что около 3,5 тысяч домов не подлежат восстановлению. Ещё более 5,5 домов нуждаются в ремонте.



Сейчас утверждён план аварийно-восстановительных работ. Уже подан свет в 46 населённых пунктах из 60. Завтра может быть подано водоснабжение в город Тулун.