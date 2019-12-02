Алиханов выразил сожаление о том, что со стороны Литвы были заморожены контакты. По его словам, руководство области хочет налаживания контактов и выражает постоянно готовность к этому. Он также отметил, что Калиниградская область поддерживает практического толка тесные связи на межрегиональном, межмуниципальном уровнях.Алиханов считает, что программы приграничного сотрудничества Россия-Польша и Россия-Литва, в рамках которых реализуются культурные, туристические, экологические и инфраструктурные проекты, стали хорошим подспорьем для того, чтобы налаживать с регионами соседних государств связи.