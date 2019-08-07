ИА «Ореанда-Новости». Администрации Краснодара и Ростова-на-Дону согласовали акции солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму, пишет «Интерфакс».



Акции солидарности запланированы на 10 августа. Организаторами выступают сторонники оппозиционера Алексея Навального. Место проведения акции в Ростове пока неизвестно, а в Краснодаре митинг пройдёт в парке Чистяковская роща 10 августа в 13:00.



В Москве согласованная акция протеста пройдёт также 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Ранее стало известно, что столичные власти запретили музыкантам выступать на этом митинге. При этом организаторы акции заявили, что выступить уже решили Face, Icepeak и «Кровосток».