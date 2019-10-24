ИА «Ореанда-Новости». Организаторы «Русского марша» рассказали, что столичная мэрия отказала им в проведении мероприятия 4 ноября в районе Люблино, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что альтернативных маршрутов для марша московские власти не предложили. Организаторы сообщили, что им отказали под предлогом того, что в этот день в городе проводится слишком много мероприятий.



Теперь организаторы марша планируют обжаловать этот отказ в суде, так как он, по их мнению, не соответствует требованиях законодательства.