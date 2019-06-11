ИА «Ореанда-Новости». Мэрия столицы высказалась против проведения 12 июня марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс».

Столичные власти обратились в прокуратуру и потребовали, чтобы она приняла меры к организаторам марша. В мэрии заявили, что несанкционированное шествие может стать угрозой для людей, которые придут в центр города праздновать День России.

Напомним, в соцсетях есть информация, что завтра, 12 июня, в Москве состоится марш в поддержку Голунова.