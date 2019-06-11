Столичные власти обратились в прокуратуру и потребовали, чтобы она приняла меры к организаторам марша. В мэрии заявили, что несанкционированное шествие может стать угрозой для людей, которые придут в центр города праздновать День России.Напомним, в соцсетях есть информация, что завтра, 12 июня, в Москве состоится марш в поддержку Голунова.