11.06.2019, 16:20
Власти Москвы пожаловались в прокуратуру на организаторов марша в поддержку Голунова
ИА «Ореанда-Новости». Мэрия столицы высказалась против проведения 12 июня марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс».
Столичные власти обратились в прокуратуру и потребовали, чтобы она приняла меры к организаторам марша. В мэрии заявили, что несанкционированное шествие может стать угрозой для людей, которые придут в центр города праздновать День России.
Напомним, в соцсетях есть информация, что завтра, 12 июня, в Москве состоится марш в поддержку Голунова.
Столичные власти обратились в прокуратуру и потребовали, чтобы она приняла меры к организаторам марша. В мэрии заявили, что несанкционированное шествие может стать угрозой для людей, которые придут в центр города праздновать День России.
Напомним, в соцсетях есть информация, что завтра, 12 июня, в Москве состоится марш в поддержку Голунова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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