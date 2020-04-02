ИА «Ореанда-Новости». Первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай объяснил, кому грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции, пишет RT.



По его словам, оштрафовать прежде всего могут несознательных жителей столицы, которые собираются большими группами, игнорируя правила карантина, и не прислушиваются к предостережениям властей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции. За первое нарушение оштрафуют на 4 тысячи рублей, за повторное – на 5 тысяч рублей. Кроме того, все ограничения в столице продлили до 1 мая.