ИА «Ореанда-Новости». В Мособлдуме 16 августа на заседании приняли закон о борьбе с борщевиком. Владельцы земли, которые бездействуют или неэффективно борются с этим опасным растением, будут наказаны штрафом. Это касается как физических лиц, так и юридических лиц.



Штрафы для физлиц, являющихся собственниками земли, будут достигать одного миллиона рублей. Эти суммы оправдываются тем, что ежегодно российские поля захватывает этот сорняк, который может достигать высотой четырёх метров и имеет очень ядовитый сок. При контакте с борщевиком у людей появляются сильнейшие ожоги, в некоторых случаях возможен летальный исход.

Это и стало поводом у властей Московской области внести изменения в закон «О благоустройстве». Обязанностью физлиц и юрлиц теперь является проводить мероприятия, направленные на уничтожение вредного растения. Речь идёт о борщевике Сосновского. Методы борьбы также определены на законодательном уровне – в частности, химический и агротехнологический, уточнили в Мособлдуме.

Административная ответственность же устанавливается «за непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин в ходе заседания регионального парламента.

Для обычных граждан (физических лиц) штраф устанавливается в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

На административные комиссии муниципальных образований Московской области будут возложены полномочия по рассмотрению административных дел, в том числе назначать конкретную сумму штрафа.

Причём удалять борщевик Сосновского необходимо до момента бутонизации и начала цветения, этот также указано в документе. Сам законопроект был разработан в июле этого года.

Как сообщил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы, общая площадь земель, пораженных борщевиком в регионе, превышает 32 тысячи гектаров. На борьбу с ядовитым растением в Московской области в этом году было выделено 300 миллионов рублей.