ИА «Ореанда-Новости». С 2019 года власти Москвы намерены в два раза увеличить количество плановых выездных проверок на строительные объекты, это значит, что деятельность столичных застройщиков будут проверять тщательнее.



О том, что количество плановых проверок к застройщикам увеличится в следующем году, сообщили в пресс-службе Москомстройивеста.

По данным пресс-релиза их поднимут с 90 до 180.

«Если в 2018 году комитет планирует провести 90 плановых проверок деятельности московских застройщиков, то в следующем году их количество составит 181», — говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Всего в следующем году комитет планирует проведение около трёх тысяч различных мероприятий по проверке и надзору за застройщиками. Особенно это касается застройщиков, которые привлекают средства граждан для строительства жилых домов.

До конца этого года Москомстройинвест проведёт ещё порядка тысячи различных контрольно-надзорных мероприятий, из них будет 32 плановые выездные проверки.

В сентябре стало известно, что по стране насчитывается 880 проблемных объектов. В Минстрое отметили, что число проблемных объектов участников долевого строительства за последний квартал увеличилось.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявлял, что ввели закон, согласно которому появился ряд серьёзных ограничений на привлечение средств дольщиков, а также были ужесточены требования к застройщикам, их финансовому состоянию.

Надзор за застройщиками

Ранее сообщалось, что проектный офис "Центра развития территорий" (ЦРТ), созданный на площадке министерства строительного комплекса Московской области, начал мониторинг по выявлению жилых домов, строительство которых приостановлено или снижены темпы строительства. Это делается с целью не допустить появление новых проблемных объектов.

Этот проектный офис начал свою деятельность с мая текущего года. Он проводит комплексный анализ застройщиков на их финансовую устойчивость.

Эксперты проверют у долевых застройщиков успешное выполнение ранее взятых на себя обязательств перед жителями.

Например, в 2016 году было возбуждено более 20 уголовных дел в отношении руководителей застройщиков и инвесторов проблемных объектов по Московской области. Об этом сообщал начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.