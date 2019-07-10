ИА «Ореанда-Новости» Власти города Норильск Красноярского края заявили, что нашествие крыс в городе является обычным явлением, которое происходит каждое лето. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Ранее СМИ сообщили, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация из-за нашествия грызунов, однако власти Норильска опровергают эти данные и говорят о сезонном явлении. Несмотря на это, городские власти всё же усилили меры по борьбе с крысами. В администрации отметили, о введении режима ЧС речи не идёт, так как ситуация не критическая.