ИА «Ореанда-Новости». Правительство Иркутской области заявили, что последствия загрязнения на «Усольехимпром» ликвидировать нельзя, так как нет для этого необходимых полномочий.



Власти региона рассказали, что уже просили Минприроды включить завод в список объектов проекта «Чистая страна», который реализуется в рамках национального проекта «Экология». Но это не получилось сделать из-за банкротства завода.



Однако иркутское правительство отметило, что нельзя ситуацию сравнивать с Чернобылем. Глава местного Минприподы Андрей Крючков подчеркнул, что земля действительно пропитана высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами, но это не аналогично тому, что было на АЭС.



Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала территорию завода «Усольехимпром» экологической катастрофой.