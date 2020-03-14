ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге власти города отказались согласовать митинг против внесения поправок в Конституцию, пишет «Интерфакс».



Акции предлагалось провести 21 или 22 марта. Об решении петербургских властей рассказала председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова. Она сообщила, что оппозиция подала две заявки, но власти города отказались согласовывать обе.



Ранее власти Петербурга в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек в период с 16 марта по 30 апреля.