ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге решено с 26 марта ограничить работу бассейнов, фитнес-клубов, и фудкортов в торговых центрах, пишет «Интерфакс».



Запрет на работу этих учреждений будет действовать по 12 апреля. При это ограничения ен коснутся профессиональных спортсменов и организаций, которые занимаются их подготовкой.



Кроме того, по 30 апреля нельзя будет проводить в ТЦ досуговые мероприятия. Предприятиям можно пускать работников в столовые небольшими группами.