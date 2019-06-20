ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что на территории региона продолжают работу 15 мусорных полигонов. По плану ведомства в течение 2019–2020 годов будут закрыты 5 свалок, а в срок до 2025 года будут ликвидированы оставшиеся.

В Московской области уже прекращена деятельность 24 полигонов твердых коммунальных отходов общей площадью свыше 270 гектаров с общим весом мусора более 47 миллиардов тонн.

В регионе запланировано строительство четырёх мусоросжигательных заводов. Предприятия в Воскресенском округе и в Наро-Фоминске начнут работу осенью 2021 года, в Солнечногорском и Богородском округах – весной 2022-го. Помимо этого будет оборудовано 12 комплексов по переработке отходов, а 3 таких предприятия уже построены.