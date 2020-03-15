ИА «Ореанда-Новости». Власти Москвы и Подмосковья призвали измерять детям температуру прежде, чем отправить их в школу.

По заявлению министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в обязанности родителей теперь входит измерение температуры детей перед отправкой их в школу. Именно от их контроля зависит безопасность школьников. Если же будет обнаружена повышенная температура, необходимо остаться дома и вызвать врача.

Уточнили, как будет строиться учебный процесс со свободным посещением. За родителями остаётся решение оставить ребёнка дома или нет. Но это не значит, что дети освобождаются от освоения материала и выполнения домашних заданий. Уроки будут проходить дистанционно. Никаких справок для тех, кто останется дома без симптомов, оформлять не потребуется. Те, кто обнаружит признаки заболевания или не пройдёт «утренний фильтр» в школу, без справки к обучению не будут допущены.