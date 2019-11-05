ИА «Ореанда-Новости». В Рязанской области школьников и студентов будут каждый год проверять на употребление наркотиков, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что это будет первый регион, который будет использовать такую меру. Тестировать начнут школьников с 13 лет. При этом проверку будут проводить с согласия родителей или самих школьников, если им уже исполнилось 15 лет.



Власти региона пообещали, что положительные результаты не будут передаваться правоохранителям. Педагоги дадут подписку о неразглашении. По итогам диагностики с учащимися, которые употребляют наркотики, будет проходить лечебно-реабилитационная работа.