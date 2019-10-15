На такие меры власти города решили пойти после убийства ученицы школы №73 девятилетней Лизы. В городской администрации рассказали, что ученикам запретят нарушать сформированный для них маршрут. Если же ребёнок от него отклонится, то его поступок должны будут объяснить родители.Если же школьнику будет надо уйти с маршрута, например, пойти к бабушке, родители должны будут направить в школу уведомление в письменном виде.