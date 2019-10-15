15.10.2019, 17:02
Власти Саратова хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы
ИА «Ореанда-Новости». Администрация Саратова намерена создать для каждого школьника индивидуальные маршруты до школы и обратно, пишет «Коммерсант».
На такие меры власти города решили пойти после убийства ученицы школы №73 девятилетней Лизы. В городской администрации рассказали, что ученикам запретят нарушать сформированный для них маршрут. Если же ребёнок от него отклонится, то его поступок должны будут объяснить родители.
Если же школьнику будет надо уйти с маршрута, например, пойти к бабушке, родители должны будут направить в школу уведомление в письменном виде.
На такие меры власти города решили пойти после убийства ученицы школы №73 девятилетней Лизы. В городской администрации рассказали, что ученикам запретят нарушать сформированный для них маршрут. Если же ребёнок от него отклонится, то его поступок должны будут объяснить родители.
Если же школьнику будет надо уйти с маршрута, например, пойти к бабушке, родители должны будут направить в школу уведомление в письменном виде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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