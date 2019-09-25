Такое заявление сделал региональный министр природных ресурсов и экологии.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Республики Северная Осетия, в 2020 году планируют начать работу по рекультивации полигона твёрдых коммунальных отходов. Стоит отметить, что местом расположения данного мусорной свалки является окраина столицы региона, на территории зоны, имеющий природоохранный статус. В настоящий момент полигон не может принимать весь объём вновь поступающих отходов. Кроме того, он не соответствует действующим санитарным нормам, уточнили в ведомстве.

Североосетинский министр природных ресурсов и экологии Чермен Мамиев встретился на днях с лидером региона Вячеславом Битаровым. В ходе проведённой встречи министр доложил о том, что полигон твёрдых коммунальных отходов, расположенный во Владикавказе, уже включён в проект под названием «Чистая страна», который имеет федеральное значение. Стоит также отметить, что он, в свою очередь, входит в структуру национальной программы «Экология». Чермен Мамиев также добавил, что начало работ по рекультивации объекта запланированы на 2020 год.

В свою очередь, глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров заявил, что данный полигон имеет важное значение для региона. Вопрос заключается в том, чтобы максимально снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, следует помнить, что необходимо использовать современные методы при обращении с такого вида отходами. Региональный министр природных ресурсов и экологии на это заявление ответил, что специалистами уже подготовлена проектно-сметная документация по ликвидации полигона. Она в настоящее время проходит процедуру государственной экологической экспертизы.