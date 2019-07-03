03.07.2019, 09:37
Власти Сибая, где более полугода тлеет карьер, пригласили экспертов СПЧ для проверки экологии
ИА «Ореанда-Новости» Мэрия города Сибай, где в карьере с осени 2018 года тлеет сера, пригласили специалистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для оценки экологической обстановки. Об этом передали в пресс-службе городской администрации.
Карьер начали затапливать в марте этого года, однако жители города продолжают жаловаться на неприятные запахи и ухудшение состояния здоровья. Ранее сообщалось, что полностью карьер будет затоплен к осени текущего года.На сегодняшний день мэр Рустем Афзалов направил запрос эксперту по экологическим правам СПЧ Григорию Куксину и пригласил его в город для оценки экологической ситуации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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