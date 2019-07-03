ИА «Ореанда-Новости» Мэрия города Сибай, где в карьере с осени 2018 года тлеет сера, пригласили специалистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для оценки экологической обстановки. Об этом передали в пресс-службе городской администрации.

Карьер начали затапливать в марте этого года, однако жители города продолжают жаловаться на неприятные запахи и ухудшение состояния здоровья. Ранее сообщалось, что полностью карьер будет затоплен к осени текущего года.

На сегодняшний день мэр Рустем Афзалов направил запрос эксперту по экологическим правам СПЧ Григорию Куксину и пригласил его в город для оценки экологической ситуации.