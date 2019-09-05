05.09.2019, 08:47
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
ИА «Ореанда-Новости» Житель Сочи Андрей Мартынов переехал в новое жилье 4 сентября.
Мужчине с онкологическим заболеванием, которого накануне выселили из пансионата, мэр Сочи распорядился предоставить новую квартиру.
В администрации Сочи сообщили, что Мартынов не возражал против переезда.
Ранее он вместе с супругой проживал в пансионате. Их жильё было снесено накануне Олимпиады.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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