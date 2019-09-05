ИА «Ореанда-Новости» Житель Сочи Андрей Мартынов переехал в новое жилье 4 сентября.

Мужчине с онкологическим заболеванием, которого накануне выселили из пансионата, мэр Сочи распорядился предоставить новую квартиру.

В администрации Сочи сообщили, что Мартынов не возражал против переезда.

Ранее он вместе с супругой проживал в пансионате. Их жильё было снесено накануне Олимпиады.