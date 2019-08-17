ИА "Ореанда-Новости" Руководство города-курорта Сочи выступило с инициативой увеличить протяжённость знаменитой местной Тропы здоровья. Терренкур продлили ещё на пятьсот метров и соединили его с территорией нового сквера.

Ранее эта местность была заброшена. Теперь здесь находится дорожка, выполненная из бетона, и установлено уличное освещение. Вместе с жителями Сочи по новому маршруту прошёл и градоначальник Анатолий Пахомов. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Сочи, руководство решило таким образом поддержать проведение оздоровительной акции под названием «2019 шагов к здоровью».

Терренкур в Сочи построен ещё в 30-х годах прошлого века. К началу 2000-х годов эту территорию пытались отдать под строительство коттеджного посёлка. Однако, и жители, и местные власти выступили с резким протестом, ведь долгое время этот маршрут использовался жителями в качестве одного из методов санаторно-курортного лечения. Уже в 2009 году тропа здоровья была восстановлена, причём за счёт частных инвестиций.

По словам сотрудников мэрии города Сочи, одной из приоритетных задач руководства стало возрождение пеших прогулок по территории Сочи. Местные санатории в настоящее время направляют своих посетителей походить по этой оздоровительной тропе. Власти города всячески способствуют этому процессу, уточнили в сочинской мэрии.

Одной из особенностей этого оздоровительного маршрута стало его соединение с новым строящимся сквером на Мацесте. Такое стало возможным благодаря реализации национального проекта под названием «Комфортная городская среда». Окончательное завершение работ по благоустройству этого зелёного уголка в Сочи состоится в 2020 году.