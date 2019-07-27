ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов США потребовало взыскать с арестованного в 2017 году в Греции гражданина России Александра Винника 12 миллионов долларов. Ещё 88 миллионов требуют от интернет-биржи BTC-e, которую, по сведениям американской прокуратуры, он представляет.

. Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары США, евро и рубли». В министерстве финансов отметили, что биржа не требовала от пользователей предоставлять сведения, позволяющие идентифицировать личность, что давало злоумышленникам возможность анонимно переводить деньги, и это приносило BTC-e прибыль.