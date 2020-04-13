ИА «Ореанда-Новости». В Удмуртии было решено ввести ограничение на въезд в города граждан, у которых там нет регистрации по месту жительства, пишет «Коммерсант».



По словам главы региона Александра Бречалова, речь идёт об Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске и Можге.



В Глазове этот режим будет введён с 17 апреля, в остальных городах республики — с 20 апреля. Кроме того, всем приезжающим из Москвы и Петербурга надо будет в течение двух недель оставаться на карантине.



В Удмуртии на сегодня зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом.

