ИА «Ореанда-Новости». На острове Тузла установили новую мобильную станцию.

Новая мобильная станция позволит обеспечить качественным интернет-соединением и устойчивой мобильной связью весь мост. Об этом сообщил министр информации, связи и внутренней политики Крыма.

Со временем мощность мобильной вышки будет расти, что соответственно будет улучшать сигнал. Со временем власти намерены обеспечить мост устойчивым покрытием 4G LTE. Пока что 4G работает практически на 60% протяжённости моста.

Крымский мост является самым длинным мостом в России. Его протяжённость составляет 19 километров. В конце года планируется открытие его железнодорожной части.