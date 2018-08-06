ИА «Ореанда-Новости». В посёлке Лазаревском ребёнок упал в ливневую канаву и погиб, в администрации посёлка объяснили, что эти ливнёвки старого типа не предусматривают наличие решёток, закрывающих их. Со слов местных властей, решётки в данном случае могут создавать угрозу для людей. Поэтому своей вины в случившемся они не видят.



Напомним, 3 августа в поселке Лазаревское случилось ЧП: мальчик упал в ливневую канаву и погиб. Его унесло в сторону моря, а бабушка не смогла его спасти. Тело вынесло в море, его нашли позже. 5 августа отец и бабушка погибшего ребёнка увезли его в Татарстан.

Согласно информации администрации Сочи, проект не предусматривает закрытие ливнёвок решётками – они должны быть открыты полностью. В этом районе ливневые канавы проложили в 1960 году для приёма дождевых вод. Система представляет собой траншеи открытого типа, пролегающие практически по всем улицам посёлка с одной стороны.

Они должны быть открыты, потому что во время сильных тропических ливней, которые не редкость в Сочи, решётки потоком воды может сорвать, что предоставляет угрозу жизни и здоровью людей.

При этом власти Сочи подчеркнули, что данная система приёма воды существует у них более полувека и зарекомендовала себя эффективностью. Если бы её не было, жилые дома и хозпостройки могло бы затопить или вовсе смыть.

При этом тротуар находится с противоположной стороны дороги, где нет траншеи, а бабушка была осведомлена об открытой ливнёвке. Жителей города несколько раз предупреждали о том, что ожидаются ливни и грозы. Причиной трагедии стало стечение обстоятельств, подчёркивают власти.





Это не единственное ЧП, которое произошло в это день в посёлке, стихия стала причиной смерти ещё двух детей. Во врем паводка потоком воды из реки Пластунка подхватило четверых отдыхающих: женщину, мужчину и двоих несовершеннолетних – четырёхлетнюю девочку и 15-летнего подростка спасти не удалось, взрослые выжили. Вначале нашли тело подростка, после четырёхлетней малышки.





