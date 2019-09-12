ИА «Ореанда-Новости» 5 сентября ученику 4-го класса одной из школ города Сосновоборска (Красноярский край) преподаватель сделал замечание из-за его причёски. Затем представители администрации учебного заведения предложили родителям перевести сына на домашнее обучение, коль скоро они не согласны выполнять требования учителя.

Произошедшее вызвало бурную реакцию в ряде СМИ и социальных сетях. Было выяснено, что ученик занимается футболом и постригся таким образом, поскольку такую причёску носит его кумир – знаменитый шведский нападающий Златан Ибрагимович.

На фоне многочисленных протестов в Интернете власти решили вмешаться в конфликт, и министерство образования Красноярского края направило в школу «предостережение… с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа… прописала, что запрещаются нестандартные причёски, и привести его в соответствии с законом». Министр образования региона Светлана Маковская принесла извинения перед родителями ученика.

Сотрудники краевого управления Следственного комитета России начали проверку, связанную с данным инцидентом.