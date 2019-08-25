ИА "Ореанда-Новости" В столице Рязанской области было предложено реформировать место с неработающим фонтаном в парк. Соответствующее предложение поступило от местных властей.

По заявлению, сделанному исполняющим обязанности главы рязанской администрации Еленой Сорокиной, вопрос благоустройства места, где расположен неработающий фонтан, возник уже давно. Чиновница выдвинула своё предложение во время еженедельного объезда города Рязани. Сам фонтан находится недалеко кинотеатра под названием «Октябрьский» в районе Дашко-Песочне.

Стоит отметить, что сквер, который также находится рядом с кинотеатром, уже благоустраивается. Однако, по словам исполняющего обязанности городского главы, провести капитальный ремонт фонтана не представляется возможным – в городском бюджете на него не выделены средства. Поэтому решить вопрос создания на этом месте парка возможно альтернативными способами.

По словам Елены Сорокиной, необходимо в этом деле максимально привлечь общественность, собрать местных народных избранников. Спортивная рязанская молодёжь также сможет внести посильную помощь в деле обустройства парка. Городская администрация уже не в первый раз получает обращения, связанные с определением места с неработающим фонтаном под нужды города. Исполняющий обязанности главы рязанской администрации Елена Сорокина готова выйти в соответствующим предложением к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Необходимо лишь оформить свои предложения в конкретной форме, заключила Сорокина.



