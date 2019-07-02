ИА «Ореанда-Новости» Солнечное затмение 2 июля смогут наблюдать только жители Западного полушария, однако на территории России вскоре ожидается лунное затмение. Об этом рассказал астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Лунное затмение стоит ожидать в ночь с 16 на 17 июля, оно будет частичное, но при этом, его будет хорошо видно. А солнечное затмение россияне смогут наблюдать 26 декабря.