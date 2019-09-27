Причина сложившейся ситуации заключается в том, что российский флот не получает должного финансирования.

Военно-морской флот строит вместо больших кораблей малые, превращаясь, таким образом, из океанской силы в прибрежную. Военно-морской флот страны не получает достаточного количества денежных средств, утверждают эксперты. Причём деградацию видят не только в структуре самого флота, но и в судостроительной промышленности, в целом. Эта отрасль промышленности в настоящий момент не способна поддерживать в надлежащем состоянии действующие корабли и, тем более, заниматься строительством новых. Некоторые проекты возведения крупных кораблей довольно затянуты в своих сроках. Так, к примеру, фрегат под названием «Адмирал Горшков» был запланирован в 2006 году, однако, был реализован только в прошлом году. Аналогичная ситуация сложилась и с другими плавательными средствами: фрегаты «Адмирал Касатонов» или «Иван Грен».

Специалисты настаивают на том, что в России существует два вида флота. Один из них реальный, у которого есть большое количество проблем, второй – «виртуальный», который продолжает своё активное развитие. Конструкторские бюро регулярно представляют новые проекты строительства крупных кораблей, причём все они разнообразные и стоят, по мнению конструкторов, недорого. В действительности, дело обстоит совершенно иным образом. Россия избавляется от изношенных кораблей стремительными темпами, заменяя их более мелкими судами. Все эти действия приводят к тому, что Военно-морской флот Российской Федерации превращается из силы мирового уровня в региональную.