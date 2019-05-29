29.05.2019, 22:27
Внесён законопроект о контроле ветеринарного надзора федеральными органами
ИА "Ореанда-Новости" Более стройную вертикаль над ветеринарным надзором планирует создать российское правительство. Законопроект и соответствующие поправки в действующее законодательство о передаче полномочий ведомства в руки федеральных органов готовится к рассмотрению в Государственной Думе Российской Федерации.
Проект закона, согласно которому будет организована централизация ветеринарного надзора, готовы рассмотреть на заседании комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Основными тезисами документа являются упразднение ведомства на региональном уровне и абсолютная передача функций на федеральный уровень. Организацию, готовую принять на себя обязанности ветнадзора, авторы документа видят в Россельхознадзоре.
Причина появления такого рода законопроекта связана с тем, что в регионах отсутствует единая для всех система управления. Передача полномочий Россельхознадзору поможет ликвидировать дублирующие друг друга функции, исполняемые различными ведомствами на местах.
Требования внутри государственного ветеринарного надзора лишены в настоящий момент единого алгоритма исполнения, что негативно сказыватся на работе ведомства. Так происходит изнашивание инфраструктуры ветеринарных служб, а, в случае возникновения массового распространения заразных болезней животных, становится трудно их ликвидировать. Страдает и объективная оценка в контрольно-надзорной области ведомства, так как ветнадзор совмещает свою основную деятельность с платными ветеринарными услугами. По словам инициаторов законопроекта, Россельхознадзор часто сталкивается с ситуацией, когда в регионах страны скрывают очаги заразных болезней или несвоевременно выводят из оборота продукцию животноводства, представляющую опасность для людей.
Проект закона, согласно которому будет организована централизация ветеринарного надзора, готовы рассмотреть на заседании комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Основными тезисами документа являются упразднение ведомства на региональном уровне и абсолютная передача функций на федеральный уровень. Организацию, готовую принять на себя обязанности ветнадзора, авторы документа видят в Россельхознадзоре.
Причина появления такого рода законопроекта связана с тем, что в регионах отсутствует единая для всех система управления. Передача полномочий Россельхознадзору поможет ликвидировать дублирующие друг друга функции, исполняемые различными ведомствами на местах.
Требования внутри государственного ветеринарного надзора лишены в настоящий момент единого алгоритма исполнения, что негативно сказыватся на работе ведомства. Так происходит изнашивание инфраструктуры ветеринарных служб, а, в случае возникновения массового распространения заразных болезней животных, становится трудно их ликвидировать. Страдает и объективная оценка в контрольно-надзорной области ведомства, так как ветнадзор совмещает свою основную деятельность с платными ветеринарными услугами. По словам инициаторов законопроекта, Россельхознадзор часто сталкивается с ситуацией, когда в регионах страны скрывают очаги заразных болезней или несвоевременно выводят из оборота продукцию животноводства, представляющую опасность для людей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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