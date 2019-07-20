ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники ВНИИ труда изучили сведения Росстата о востребованности различных профессий и определили те из них, на которые спрос наименьший.

Низкий спрос зафиксирован на учителей средней школы – 1,0% (в 2016 году – 0,7 %) и на бухгалтеров – 1,4 % (в 2016 году – 1,1 %). Несмотря на то что данные специальности являются массовыми, в настоящее время рабочие места в основном заполнены, спрос на данных специалистов удовлетворён. Помимо этого на рынке труда не выявлено острой нужды в среднем юридическом персонале, а также в работниках библиотек, музеев и галерей. Также малая востребованность наблюдается в отношении ещё двух массовых профессий – продавцов и охранников, и это при том, что количество вакансий здесь самое большое – 31,4 тысячи и 15,5 тысячи по данным на конец 2018 года соответственно.