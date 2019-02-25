ИА «Ореанда-Новости»

Внук Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева подал в Следственный комитет заявление на комедийную программу Comedy Woman, выходящую в эфир на канале «ТНТ» за шутку о своём предке, который погиб в концлагере. Об этом предаёт телеканал «РЕН ТВ».

Внук генерала Карбышева Дмитрий написал заявление с целью привлечь к ответственности авторов шоу. Он заявил, что шутки в выпуске комедийного шоу «направлены на реабилитацию нацизма» и оскорбляют память о Великой Отечественной войне.

Потомок Героя направил вместе с заявлением также данные о психолого-лингвистической экспертизе, которая была проведена экспертами. В ней говорится, что комедийная программа является «психологической диверсией», которая направлена на уничтожение и подрывание традиций и ценностей у российской молодёжи.

Шутка о «замёрзшем духе» генерала Дмитрия Карбышева была озвучена в одном из выпусков Comedy Woman ещё в 2013 году. Вспомнил о ней и растиражировал режиссёр Никита Михалков, в своей авторской передаче «Бесогон» режиссёр раскритиковал участниц шоу и назвал их «овцами» за то, что они посмели использовать образ погибшего в нацистском лагере генерала в юмористическом номере.

Дмитрий Карбышев попал в плен к фашистам в августе 1941 года. Немецкие захватчики планировали сманить генерала Карбышева на свою сторону, и заставить работать на себя, но тот отказался сотрудничать с нацистами. Генерал прошёл несколько концентрационных лагерей, содержался в Освенциме, Флоссенбюрге, Хаммельбурге, последним местом его пристанища стал лагерь Маутхаузен. Именно там 18 февраля 1945-го Карбышева и других заключённых – всего около 500 человек – вывели на мороз и облили холодной водой. Посмертно Дмитрию Карбышеву было присвоено звание Звание Героя Советского Союза, ему было 64 года.