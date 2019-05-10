В Тбилиси состоялась пресс-конференция, в ходе которой 53-летний политик отметил, что во Франции испытывают обеспокоенность присутствием в стране нелегальных граждан Грузии. Соответственно, случаи криминального характера с представителями этой страны участились. Примечательно, что ранее Испания, Германия и другие страны также высказались за отмену безвизового режима с Грузией.Кастанер заявил, что «возможность приостановки безвизового режима есть, так как очень высокий рост просителей убежища" из Грузии. Жители Грузии могут посетить Францию без оформления визы уже на протяжении двух последних лет.

Глава грузинского министерства внутренних дел, вице-премьер Георгий Гахария подчеркнул, что «безвизовое передвижение для граждан Грузии – самое большое достижение последних лет и важнейший инструмент сближения Грузии с Евросоюзом». Для урегулирования этого вопроса во Францию будут направлены два офицера из Грузии, чтобы посодействовать французской полиции в делах, где фигурируют жители Грузинской республики. Гахария подчеркнул, что граждане Грузии активно посещают Францию в связи с упрощением процедуры пересечения границы. За эти два года, пока виза для них не требовалась, около 400 тысяч граждан Грузии посетило не только Францию, но и другие европейские страны. Глава МВД Грузии подчеркнул, что большинство путешественников действуют в странах Евросоюза согласно букве закона.



Кристоф Кастанер со своей стороны выразил слова благодарности Грузии за сотрудничество в содействии французским властям.