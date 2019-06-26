ИА «Ореанда-Новости». Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок не выбирать образование в ущерб материнству, пишет «Ura.ru».



Она отметила, что ранние роды гарантируют здоровье и малышу, и маме.



Арсенина добавила, что сегодня девочкам прививают мысль, что нужно сначала получить образование и только потом заводить детей. Чиновница подчеркнула, что нужно менять установки. Она отметила, что будет тяжело, но «это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз».