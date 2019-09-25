«ИА Ореанда-Новости» Тем не менее, до сегодняшнего дня юные футболисты были вынуждены тренироваться в по-настоящему спартанских условиях. Теперь дела пойдут ещё лучше, так как группа компаний «Аква-ресурсы» взялась за ремонт спортивный помещений.



Отныне у подрастающего владивостокского «Луча» будут новенькие раздевалки и душевые комнаты. Кроме того, покрасят стены в коридорах и сделают новое кафельное покрытие.



Стоит отметить, что ремонта помещения не видели уже более двадцати лет. Вскоре «Юность» будет открыта для всех желающих. В будущем планируется улучшать снабжение и экипировку команд.