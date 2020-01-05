05.01.2020, 07:51
Во Владивостоке несколько десятков машин провалились под лёд
ИА «Ореанда-Новости». В городе Владивостоке в бухте Воевода под лёд провалились несколько десятков машин. Об этом рассказывает агентство PrimaMedia. Видео с места происшествия размещено на YouTube.
На видео запечатлены машины, скрытый под водой, и люди. Автор видео рассказывает, что в воде оказались около трёх десятков автомобилей. В своём комментарии он призывает людей торопиться.
45 заявлений о потопленных машинах поступили в управление МЧС России по Приморскому краю. Некоторые машины лишь частично провалились под лёд, их владельцы выехали на берег уже самостоятельно. О пострадавших информации нет.
На видео запечатлены машины, скрытый под водой, и люди. Автор видео рассказывает, что в воде оказались около трёх десятков автомобилей. В своём комментарии он призывает людей торопиться.
45 заявлений о потопленных машинах поступили в управление МЧС России по Приморскому краю. Некоторые машины лишь частично провалились под лёд, их владельцы выехали на берег уже самостоятельно. О пострадавших информации нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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