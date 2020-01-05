В городе Владивостоке в бухте Воевода под лёд провалились несколько десятков машин. Об этом рассказывает агентство PrimaMedia. Видео с места происшествия размещено на YouTube.45 заявлений о потопленных машинах поступили в управление МЧС России по Приморскому краю. Некоторые машины лишь частично провалились под лёд, их владельцы выехали на берег уже самостоятельно. О пострадавших информации нет.