ИА «Ореанда-Новости» Во Владивостоке старший кассир одного из крупных банков не докладывала банкноты в банкоматы и таким образом в течение месяца присвоила более 28 миллионов рублей.

По данным региональной прокуратуры, женщина на протяжении более чем 10 лет занимала должность, в её обязанности в чисел прочего входила загрузка денег в банкоматы. Обвиняемая умышленно не докладывала часть денег, и в течение ноября 2018 года похитила более 28 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности кредитного учреждения. Предстоит суд. Банк подал гражданский иск о возмещении ущерба.