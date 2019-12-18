18.12.2019, 01:04
Во время движения автомобиля «Скорой помощи» из салона выпала пациентка
ИА «Ореанда-Новости». В Липецкой области во время движения автомобиля «Скорой помощи» из салона выпала пациентка. Информация была опубликована во вторник, 17 декабря, на официальном сайте районной Прокуратуры.
Инцидент произошёл ещё в апреле этого года. Фельдшер «Скорой помощи» сел в машину не с пациенткой, которой диагностировали инсульт, а на первое сиденье. Женщине стало плохо и она подошла к дверце автомобиля, которая не была закрыта на специальную защёлку. В результате чего пациентка выпала на трассу с ломала себе челюсть и бедро.
Сотрудники «Скорой помощи» обнаружили «пропажу» только после приезда в больницу. Тогда фельдшер вернулся обратно и обнаружил, что пациентке уже оказывают помощь сотрудники правоохранительных органов.
Стоит отметить, что в отношении виновных работников суд отказался возбуждать уголовное дело. Сейчас Прокуратура Липецкого района взяла дело под свой контроль. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Инцидент произошёл ещё в апреле этого года. Фельдшер «Скорой помощи» сел в машину не с пациенткой, которой диагностировали инсульт, а на первое сиденье. Женщине стало плохо и она подошла к дверце автомобиля, которая не была закрыта на специальную защёлку. В результате чего пациентка выпала на трассу с ломала себе челюсть и бедро.
Сотрудники «Скорой помощи» обнаружили «пропажу» только после приезда в больницу. Тогда фельдшер вернулся обратно и обнаружил, что пациентке уже оказывают помощь сотрудники правоохранительных органов.
Стоит отметить, что в отношении виновных работников суд отказался возбуждать уголовное дело. Сейчас Прокуратура Липецкого района взяла дело под свой контроль. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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