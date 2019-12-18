Фельдшер «Скорой помощи» сел в машину не с пациенткой, которой диагностировали инсульт, а на первое сиденье. Женщине стало плохо и она подошла к дверце автомобиля, которая не была закрыта на специальную защёлку. В результате чего пациентка выпала на трассу с ломала себе челюсть и бедро.Сотрудники «Скорой помощи» обнаружили «пропажу» только после приезда в больницу. Тогда фельдшер вернулся обратно и обнаружил, что пациентке уже оказывают помощь сотрудники правоохранительных органов.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.