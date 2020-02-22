ИА «Ореанда-Новости» . В центре города ночью 22 февраля около здания противотуберкулёзной клиники произошла массовая драка, в результате которой пострадали два подростка. Одному из них участники драки попали ножом в сердце, от чего молодой человек скончался на месте.

На месте происшествия работали несколько бригад «скорой» и реанимация, однако врачи не смогли спасти жизнь 17-летнему юноше. Второй пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

На месте случившегося также работали полицейские, криминалисты и кинологи. По данным некоторых источников, подозреваемый в убийстве подростка уже задержан. В настоящее время специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения, а также устанавливают все детали драки.